Magaly Medina decidió romper su silencio y abrir su corazón en la polémica y ansiada entrevista con Veróninca Linares, donde no pudo evitar ser consultada sobre su enemistad con Gisela Valcárcel.

Todo se dio cuando la periodista, quien conversó con la popular ‘Urraca’, le consultó sobre si en algún momento había tenido acercamiento con la figura de América TV.

“Hubo un tiempo donde nos saludábamos, en una época. Recuerdo que un día me la encontré, no sé si en el aeropuerto, y pasó de frente... Y a mi no me saludas, yo menos te saludo ”, comenzó diciendo.

“Yo pasé de frente y dije: lunática la mujer. Igual siempre rajaba de ella (...) A mi salúdame, si quieres que te salude. A mi si me volteas la cara, no esperes que te salude, yo no voy buscando el saludo”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la conductora de espectáculos señaló que no le guarda ningún tipo de rencor a Gisela, pues todo el “show” es netamente frente a la pantalla, no fuera de ella. “Yo no la odio, solo no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice en su programa (...) Somos las enemigas más históricas de la televisión”, dijo entre risas.

