‘Maju’ Mantilla, conductora de ‘En boca de todos’, se pronunció sobre la postergación de la boda de Melissa Klug y su joven novio Jesús Barco. Días atrás, el futbolista de 25 años dijo que no tenía planes de matrimonio con la ‘blanca de Chucuito’ este año.

La exreina de belleza cuestionó al futbolista del Boys por postergar su compromiso con la empresaria chalaca si no intenciones realmente de casarse.

“A mí no me parece, si quedan en una fecha de matrimonio un mes, el matrimonio tampoco es un juego, no es algo que me caso o no me caso, es algo serio. En todo caso, él debería decirle ‘no quiero casarme, tengamos una relación larga, etc’, pero tampoco le va a decir mañana o el otro año”, increpó Maju Mantilla.

“Pero si tiene 25 años, no ha debido proponerle matrimonio ni noviazgo en todo caso, de repente se apresuró, pero ya lo hizó”, agregó.

