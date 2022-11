La presentadora María Pía Copello dio más detalles del programa que conducirá al mediodía en la señal de América Televisión desde el año 2023.

“Contenta, emocionada, no sé, es una mezcla de sentimientos y tomo con muchísimo cariño, con muchísima humildad el hecho que piensen en mí para ese proyecto de mediodía”, dijo María Pía Copello.

En diálogo con América Espectáculos, la conductora admitió que tiene miedo: “Y nada pues, como digo, a veces las cosas se hacen con un poco de temor, con miedo, pero hay que hacerlas igual, con miedo, no importa”.

Sobre Carlos Vílchez, quien será su co-conductor, María Pía Copello contó que no han trabajado juntos antes, pero se llevan bien: “Nos llevamos súperbien, hay bastante química cuando lo he visitado en sus programas, cuando hemos hecho alguna cosa, siempre ha habido una bonita relación y yo le festejo todo a Carlos porque me hace reír, es muy gracioso, entonces cuando me dijeron que él iba a ser el acompañante, me pareció espectacular, me pareció como qué bonito porque a mí me encanta el humor”.

María Pía también restó importancia a las críticas por su estilo, aunque contó que todavía no sabe cómo se vestirá en este nuevo programa: “Todavía no lo hemos pensado con Mariana (Ramírez del Villar), pero imagino que siempre en base a mi estilo. Yo soy una mujer moderna, no me importa lo que digan”.

Fuente: América Televisión

