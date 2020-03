La chalaca Melissa Klug llegó al Perú de su paseo por Europa con sus hijos y al ser consultado sobre Yahaira Plasencia, sorprendió evitando arremeter contra ella.

Melissa Klug prefirió no hablar de ella y dijo que su vida no le interesa. “Yo de ella no quiero opinar, no me interesa, de verdad lo que haga con su vida, pues uhmmm”.

Por ello, el programa “Válgame" cuestionó si uno de los acuerdos entre Jefferson Farfán y Melissa Klug es que la chalaca deje de hablar mal de Yahaira Plasencia.

Melissa Klug tampoco respondió si se había reencontrado con Jefferson Farfán, pues su hijo mayor sí lo hizo.

Melissa Klug no arremete contra Yahaira Plasencia al llegar al Perú

VIDEOS RECOMENDADOS

Giuseppe Benignini sobre burlas de Rodrigo González

Giuseppe Benignini sobre burlas de Rodrigo González - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR