La ‘blanca de Chucuito’ Melissa Klug habló en exclusiva con el programa ‘Amor y Fuego’ donde opinó sobre las últimas polémicas protagonizadas por su expareja Jefferson Farfán como su pleito con el ‘Caballito’ Paolo Hurtado y su coqueta entrevista con la ‘chinita’ Jazmín Pinedo.

La empresaria chalaca se mostró totalmente desinteresada y despreocupada en la vida del ‘10 de la calle’ y aclaró que no está pendiente del futbolista.

“Desconozco totalmente y tampoco me interesa la verdad. No sé que ha pasado, no es de mi incumbencia, que arreglen sus asuntos y ya”, declaró Melissa Klug al programa de Willax TV.

“Yo creo que antes de estar un poquito metido en lo deportivo, está más metido en la farándula”, agregó. “¿Le gusta la farándula?”, repreguntó la reportera de ‘Amor y Fuego’.

“Obviamente, le gusta”, respondió entre risas.

