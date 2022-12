Luego de la última gala de El gran show, Melissa Paredes se mostró incómoda con la puntaje que le dio el jurado. Sin embargo, agradeció a Ethel Pozo por ponerle un 11 y prometió que levantará la copa de esta temporada.

“Ethel te dio 11 ¿te esperabas eso?”, le preguntaron. “Me emocionó, no me lo esperaba, pero me encantó. Más bien me esperaba un 11 del jurado ¿del jurado calificador 10? ¡No entiendo!”, dijo Melissa Paredes muy indignada.

“Yo creo que aguantó [el puntaje] un poco (...) espero que para la final se atrevan a darme el 11 por fin todos, porque en realidad yo creo que este show fue merecedor de un 11 todos, no entiendo por qué no me lo dieron, sinceramente”, acotó.

“Estoy a un paso de la final, a nada de la final”, comentó Melissa Paredes, quien aseguró que cualquiera de los competidores podría asegurar.

“No es nada fácil, está, literal, para cualquiera. Como digo, está para cualquiera, digo a Facundo que baile, pero hace un lindo show, llena el escenario, es que no sé, el escenario es magia, a veces haces mucho y al final... y Facundo hace poco y es como ‘wow’”.

“Es así es impredecible esta pista”, agregó. Además, Melissa Paredes aseguró que espera ser la ganadora: “Voy a estar en la final de El gran show porque estoy... voy a levantar... quiero levantar la copa”.

TE PUEDE INTERESAR