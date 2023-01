Este 9 de enero de 2023, en el estreno del programa ‘Préndete’, los conductores hablaron sobre la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. Y es que un encuentro entre los invitados llamó la atención al conductor Kurt Villavicencio, mejor conocido como ‘Metiche’.

Durante el programa, Kurt Villavicencio comentó que Pamela Franco, la pareja de Christian Domínguez, y el futbolista Christian Cueva se habrían visto las caras tras ser vinculados sentimentalmente hace algunos años.

“Yo no sabía que (Cueva) era tan amigo de Richard Acuña y Brunella Horna, lo que yo sabía es que era conocido de Pamela Franco ¿no? Recuerden que a Pamela Franco la vincularon con Christian Cueva hace muchos años, han estado en la misma boda. ¡Imagínate! Creo que nadie se acordaba de eso ¿no?”, dijo ‘Metiche’.

“Oye, ese chisme yo no me lo sabía”, comentó Melissa Paredes. “Yo solamente voy a decir que si el año pasado Pamela no vino, este año menos”, lamentó Karla Tarazona.

“No necesitamos que venga Pamela Franco”, expresó ‘Metiche’, quien insistió en los rumores que hubo sobre Pamela Franco y ‘Aladino’: “Me acabo de acordar pues, lo de Christian Cueva y Pamela Franco, que los vincularon”.

OJO | Metiche

Fuente: Panamericana Televisión

¿Por qué vincularon a Pamela Franco y Christian Cueva?

Antes de que Pamela Franco se hiciera aun más famosa por su relación con Christian Domínguez, la cantante fue vinculada sentimentalmente con Christian Cueva, pese a que él tenía a su entonces pareja, Pamela López. Incluso, Magaly TV La firme hizo un informe sobre el movimiento migratorio de ambos, que demostraría que coincidieron varias veces en los mismos países.





Fuente: ATV

