Mike Bahía y Greeicy Rendón, cantantes colombianos, son una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo, sin embargo, su relación se ha visto manchada por los rumores de infidelidad que han invadido las redes sociales en las últimas semanas.

La famosa pareja acaparó todas las portales de los medios de entretenimiento luego de que la joven Betty Casas lanzara comprometedoras declaraciones, a través de su cuenta de Instagram, en las que aseguró tener un romance con el exjurado de ‘Yo Soy’.

¿Qué dijo Mike Bahía sobre su supuesta infidelidad a Greeicy?

El interprete de ‘Amantes’ habló por primera vez sobre el escándalo que se generó tras la supuesta infidelidad a su esposa. El cantante negó las especulaciones.

“Realmente, uno renuncia a ciertas cosas cuando tu imagen es pública. Hay cosas que puedes controlar y otras que no. Esa fue una situación de la que no tenía ni idea hasta que salió la noticia y, si hay algo que me generó tristeza, es que opacó la noticia de que, justo en la ciudad en la que batimos un récord de ventas de entradas, se empañó por una cosa de esas”, declaró a La República.

“Yo no dije nada porque la gente sabe quién soy y cómo soy. Me pareció muy triste que esa noticia de esas siete mil personas cantando mis canciones se viera contaminada con algo que no tiene pies ni cabeza”, agregó.

Vale indicar que el supuesto amorío de Mike Bahía resulto ser solo una “broma” que la joven abría compartido únicamente con sus amigos más allegados, pero alguno de ellos se habría encargado de difundirlo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO