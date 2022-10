Este martes 4 de octubre de 2022, la actriz Natalia Salas fue operada por segunda vez antes de iniciar su tratamiento de quimioterapias en medio de su lucha contra el cáncer de mama.

“Tengo que estar a las 12 en la clínica para que me pongan el catéter, no tengo nervios hoy a pesar que me van a hacer la ‘dormición’. Lo que más me pasa de vueltas es que tengo que estar en ayunas, me van a poner el catéter a las 2, tengo que estar a las 12 y no como desde ayer”, contó la actriz.

“Es ambulatorio, no me van a dormir como para la mastectomía, es ambulatorio, me voy a regresar hoy día a mi casa, pero tengo que estar a las 12, la operación es a las 2, dicen que dura hasta las 4 y bueno, hasta que se me vaya la anestesia saldré de ahí a las 6... sin comer”, comentó Natalia Salas.

La actriz de “Al fondo hay sitio” explicó que se trataba de una operación que facilitará las quimioterapias para que “sea más directo, más fácil, que no te tengan que estar pinchando cada vez que te toque la quimio”.

Sin embargo, poco antes de la operación, Natalia Salas admitió que estaba nerviosa: “No, mentira. Sí tengo nervios. Es una operación. Pero fijo me duele mil veces menos que la mastectomía. Así que... #ConTodoMenosMiedo”.

En su camino a la clínica, la actriz se mostró cantando el tema cristiano Aquí Estoy, de Jesús Adrián Romero. Tras la operación, Natalia Salas compartió un selfie con la frase “ya salí”.

Fuente: Instagram @nataliasalasz

