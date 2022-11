Este 26 de noviembre de 2022, durante el programa Estás en todas, Natalia Salas habló de su relación con su pareja, Sergio Coloma, en medio del tratamiento que lleva para superar el cáncer de mama.

La actriz recordó los lindos momentos que vivieron por el nacimiento de su hijo y la difícil etapa que ahora están pasando: “Nuevo embarazo fue hermoso, nuestro postparto también. A veces yo le digo: a lo mejor pasa esto porque éramos muy felices y hay que darle un poco de equilibrio a la vida, y me dice no sé, pero sea lo que sea que pase, lo vamos a superar juntos”.

Según Natalia Salas, su pareja nunca la ha hecho sentir fea durante este proceso: “Y es bien importante cómo tu pareja te ve, y nunca me ha hecho sentir fea, nunca me ha hecho sentir incompleta. Es más, yo estoy así, toda ‘quimioterapeutica’ y me está paleteando, le digo ‘Sergio, por favor, ahorita no puedo’”.

“Es como no perder este romance, este respeto y que es un amor que va más allá del físico, o sea, obviamente le gusto, gracias a Dios todavía, y él a mí, pero es construir el romance desde otro lugar, entender que las parejas pasan por etapas y que esta es una de ellas”, contó Natalia Salas.

“Ha sido increíble, lo más importante para una persona con un proceso de quimioterapia, de cáncer, oncológico, es su red de apoyo. Sergio es el líder de mi red de apoyo, o sea, no hay persona en el mundo que yo confíe más que Sergio, para absolutamente todo, para mis cosas, para mi salud, para mi hijo, y luego viene mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi suegra, mis amigas”, explicó la actriz.

Fuente: América Televisión

