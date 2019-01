¿Qué dijo Pablo Heredia sobre la supuesta relación entre 'Ale' Fuller y Stefano Salvini?

Hace unos días, Alessandra Fuller fue ampayada en una discoteca con Stefano Salvini. Desde entonces, se habla de que entre ellos habría nacido el amor. Hasta el momento ninguno de los dos ha negado o confirmado si entre ellos hay un romance. Quien si habló al respecto fue Pablo Heredia, ex de 'Ale'.

"Me parece una linda historia de amor, son dos actores talentosos. Ellos ya se conocían, incluso cuando ella estaba conmigo, ya lo conocía. Eran amigos. Si están juntos, bien por ellos", señaló el actor argentino.

Del mismo modo, Pablo Heredia aseguró que el hecho de que ya no mantenga una relación sentimental con alguien, eso no significa que no le desee lo mejor y que se alegre si encuentra al amor de su vida.

"Cuando termino con alguien quiero que esté feliz, lo que más deseo es que alguien le dé cariño, la haga reír y le dé amor verdadero", apuntó.

