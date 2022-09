Pamela Franco fue consultada sobre la posibilidad de que su pareja Christian Domínguez regrese a la pista de ‘El Gran Show’, reality de baile que conducirá Gisela Valcarcel desde este sábado 1 de octubre.

“Yo no soy celosa y no ando controlándolo, yo quiero que una persona que me ame, que nos cuidemos mucho. Prefiero yo que, en vez de celar, me celen a mi” , comentó a ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, cuando le recordaron que fue en la pista de los programas de Gisela que Christian se enamoró en más de una ocasión (y hasta fue infiel), la cantante sostuvo:

“Esa pista, particularmente, me ha traído cositas bonitas, no tengo nada contra esa pista. Yo sé ver los tiempos, si Christian pasó algo en su vida es porque él lo quiso así y no tiene nada que ver la pista ni las personas que tienen a su entorno”.

Además, bromeó sobre la ‘maldición’ de que terminará con el cumbiambero antes de cumplir los 3 años: “Va a pasar los 3 años porque no falta nada y yo no pienso terminar todavía”.

TE PUEDE INTERESAR