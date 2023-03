El bailarín ‘Pato Quiñones’ se pronunció sobre su colega Anthony Aranda, quien estuvo envuelto en tremenda polémica luego que Magaly Medina revelara su salario mensual. En esta ocasión, Patricio expresó su incomodidad al saber que lo están comparando con el novio de Melissa Paredes.

Durante una transmisión EN VIVO en su cuenta de Instagram, el joven que ha compartido escenario con Daddy Yankee y Paulina Rubio resaltó la gran amistad que mantiene con el ‘Activador’, a quien lleno de elogios.

“Me están preguntando mucho por Anthony y el tema es que yo no me quiero meter en farándula, no me quiero meter en problemas ni nada. Lo único que voy a decir es que Anthony fue director mío. Él me enseñó mucho, es una persona que yo quiero mucho”, dijo el ex de Milett Figueroa.

“No me gusta es la comparación, porque nosotros no estamos compitiendo, nosotros somos amigos. Yo sé que él está feliz por mí y cada cosa que le pase, yo voy a estar feliz también. Así como pasa con Jeremy (bailarín), más allá de eso, que me comparen o lo que digan es algo que hacen ustedes, no lo hago yo ni lo hace él”, agregó.