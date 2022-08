Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’ opinó sobre la modelo Alejandra Baigorria, quien anunció que publicará su segundo libro. Según la ‘gringa de Gamarra’, su libro “Yo puedo, sé que puedo” fue un Best-Seller.

“A pesar que me chancaron muchísimo, fue un Bestseller en Crisol junto a escritores grandísimos, que me chancaban y me hicieron bajar mis letreros, quitar toda mi propaganda. Fue Bestseller, y se viene la segunda parte”, comentó Alejandra Baigorria a América TV.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Alejandra Baigorria?

En la edición de este miércoles 31 de agosto de su programa de espectáculos, el popular ‘Peluchín’ se burlo de las expresiones de la rubia empresaria y arremetió contra ella.

“Que atrevida que es, que atrevida que es la Baigorria que dice que la habrán intentado bajar, habrán intentado hacerle de todo. Sin embargo, su libro consiguió ser un Best-Seller. Qué atrevida”, opinó el conductor de Willax TV.

