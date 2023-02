Este 22 de febrero de 2023, el conductor Rodrigo González se pronunció sobre las polémicas imágenes que protagonizó la actriz Fiorella Cayo y su misterioso galán en la vía pública. A la tía de Alessia Rovegno no le gustó que la exhibieran dando rienda suelta a sus bajas pasiones y arremetió contra Amor y Fuego.

“ No se pasen, no se pasen con él. No tienen ningún derecho de sacar imágenes de un beso apasionado que tengo todo el derecho de tenerlo. (…) Ningún derecho y no voy a dar ninguna declaración”, dijo muy incómoda la hermana de Bárbara Cayo.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Fiorella Cayo?

Ante la furiosa respuesta de Fiorella Cayo, el popular “Peluchín” no dudo en ponerle el parche a la actriz por protagonizar un escena calentona en la calle.

“No te hace bien tomártelo así de mal. Nosotros también podríamos decirte que no tienen ningún derecho que yo, que podría estar paseando con mi sobrino, ver ese espectáculo. Ve a un hotel, a tu casa y no protagonices eso en la vía pública” , manifestó Rodrigo González.