La influencer Jessica Newton y la periodista Magaly Medina se encuentran nuevamente envueltas en dimes y diretes por el caso de Deyvis Orosco, novio de Cassandra Sánchez. En esta oportunidad, la organizadora del “Miss Perú” lanzó un certero dardo contra Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano, esto luego que la “Urraca” presentara un informe del ‘Bomboncito de la cumbia’ donde se le ve saliendo de un sauna que ofrece masajes tántricos con ‘final feliz’ a sus clientes.

“Lo que hagan o no hagan, a mí no me interesa. Se divertirían más si siguen a Alfredo (Zambrano)”, declaró Jessica en tono sarcástico a las cámaras de “Amor y Fuego”.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Jessica Newton y Magaly Medina?

Ante ello, Rodrigo González se mostró totalmente sorprendido con la respuesta de Jessica Newton y aseguró que la influencer dejo bien claro lo que quiso decir sobre el notario de Magaly Medina.

“De repente descubrimos otro sauna más caleta, Magaly lo cela al notario, pues sí, eso se nota en cámaras, ellos tienen 10 años juntos y sabrán como matan sus pulga, pero que la Newton salga a decir eso, es un veneno certero. ¿Qué está tratando de decir? (...)”, comentó Rodrigo González durante su programa de este 9 de noviembre.

“Ese dardo todos lo hemos entendido, no hace falta que nosotros le pongamos los subtítulos, para mí eso es una respuesta. ‘Lo del ‘Pendeyvis’ lo lavamos en casa, pero tú no te vas a ir ilesa, Maga’”, agregó.

