Rodrigo González “Peluchín”, opinó sobre la posible separación entre Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, aunque la modelo lo ha negado, aduciendo de que están en otra etapa de su relación, donde ya no se muestran tanto en las redes sociales.

Ante esta respuesta, Rodrigo González “Peluchín” no quiso asegurar o negar una posible separación, sin embargo, recordó que lo mismo decía Jazmín Pinedo cuando se rumoreaba una separación con Gino Assereto, hecho que luego fue confirmada por la pareja.

“¿Justo ahora dicen que no quieren figuretear como pareja cuando fueron los primeros en televisar hasta su casamiento en señal abierta? En fin, lo mismo decía Jazmín Pinedo y mírenla..el tiempo lo dirá...”, escribió Rodrigo González “Peluchín".

Hace unos días, Natalie Vértiz quiso poner fin a los rumores de un presunto distanciamiento con Yaco Eskenazi. Al ser consultada por el tema, explicó lo que está pasando entre ambos.

“No, la verdad que nosotros estamos súper bien. De hecho, hace poco (publiqué) una foto con él por su cumpleaños 40. La gente sabe que no es tan fanático de las redes sociales, desde que estoy con él no le gusta que lo grabe o que le tome fotos, no es noticia nueva que no lo grabe”, dijo.

“Vi por ahí unos comentarios que estábamos separados, pero todo está muy bien, yo creo que ya pasamos esa etapa de querer ‘figuretear’ como pareja en redes sociales y ahora estamos en una etapa mucho más madura”, añadió Natalie Vértiz.