El exconductor de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, salió al frente para rechazar las fuertes palabras que expresó el Zorro Zupe hacia la mamá de Camilita, la niña de cuatro años que fue raptada y violada por un adolescente en el distrito de Independencia.

En vivo y frente a cámaras, el Zorro Zupe explotó contra Mirella Huamán, quien dejó a sus niñas al cuidado de otra menor, de apenas 9 años, y luego se fue a bailar junto a su nueva pareja.

“¿Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas, esto no estaría pasando, ¡despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos ¡inhumana! Tu peor castigo va a ser toda tu vida, vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija, ¡bestia!”, fue la respuesta que, de inmediato, le dio el ‘Zorro Zupe’ a la mujer quien no atinó a responder.

Ante estas fuertes palabras, Rodrigo González compartió el video del programa y escribió: “¡Fuertes e indignantes calificativos! Así trató el Zorro Zupe a la madre de Camilita. Latina”.

