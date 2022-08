Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’ volvió a criticar a la pareja de modelos conformada por Patricio Parodi y Luciana Fuster, quienes acaban de regresar de unas mini-vacaciones por San Carlos de Bariloche, Argentina.

Y es que los chicos de ‘Esto es guerra’ no dejaron de compartir cada detalle de su viaje en redes sociales. Incluso, el ‘guerrero’ aprovechó para decirle ‘te amo’ por primera vez a la influencer.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Patricio y Luciana?

“No soy yo un buen referente para opinar de ellos. Me caen tan pesados los dos, me caen tan mal los dos que los veo y me empalago. Par de desangelados juntos”, manifestó ‘Peluchín’ la tarde de este lunes 1 de agosto de 2022 en su programa de Willax TV.

Patricio Parodi y Luciana Fuster viajaron a Argentina por Fiestas Patrias para disfrutar de un ameno paseo en pareja. Los integrantes de ‘EEG’ pasaron unos días en San Carlos de Bariloche, donde se animaron a practicar algunos deportes, tales como esquí.

