La tarde de este 8 de setiembre, Rodrigo González se refirió al bochornoso momento que protagonizo Santi Lesmes en ‘Arriba mi gente’ cuando anunció por error el fallecimiento de la reina Isabel II. El español anunció en el magazine de Latina TV que la monarca de Inglaterra falleció en horas de la mañana, según la cadena BBC. No obstante, el presentador ni sus compañeros corroboraron dicha información y se mandaron con tremenda patinada.

“Acaba de confirmar la BBC que se convocarán 10 días de luto oficial por la muerte Isabel II”, indico el español. Acto seguido, Mathías Brivio manifestó: “Información de último minuto: acaba de fallecer la reina Isabel a los 96 años. La BBC lo está anunciando”.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Santi Lesmes?

El popular ‘Peluchín’ no pudo con su genio y arremetió contra conductor de Latina TV, a quien tildó de ‘bruto’, baboso’ y ‘cuentero’.

“Le mandaron un bulo y él no se preocupo para nada de verificarlo, solamente esto se le puede pasar por alto en nuestro país, porque llega este periodista, ¿periodista? ¿Qué cosa es? El único lugar donde le dan cabida es en este show. Ahí está ese impresentable que solo tiene cabida en algunos espacios de nuestra televisión nacional se mando; en otros países no vuelves a conseguir trabajo por el resto de tu vida como mates a la reina y sea una noticia falsa”, comentó Rodrigo González durante su show de Willax TV.

“¿Pero la BBC no lo había dicho?” , preguntó Gigi Mitre. “¿Qué BBC, Gigi? ¿BBC de qué? de bruto, baboso y cuentero, ¿de dónde sacó esa información? (...) No es que ‘Arriba mi gente’ tenía la primicia tres horas antes del mundo. Obviamente fue una patinada y no hay manera de justificarla. Fue una patinada mundial la que se metió Latina esta mañana” , respondió el conductor de espectáculos.

