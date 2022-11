La modelo Rosángela Espinoza reveló que inició su tratamiento para congelar sus óvulos y convertirse en madre más adelante. A través de Instagram, la ‘chica selfie’ compartió un video explicando todo el proceso.

“Hoy empieza el tratamiento para congelar mis ovulitos. 12 Nov 2022″, contó Rosángela Espinoza en TikTok. En el video se observa cómo le inyectan un medicamento para la fertilidad femenina.

“Cuando empiezas el tratamiento, te inyectas hormonas. Es para incrementar el número de óvulos liberados por los ovarios”, explicó la ‘chica selfie’.

En Instagram, un usuario le preguntó a qué edad planeaba tener un bebé: “Solo Dios sabe. Fe”, fue la respuesta de Rosángela Espinoza, quien tiene 33 años.

Según la ‘chica selfie’, este tratamiento es importante para asegurar su maternidad en un futuro: “Este paso es muy importante para mí. Dios sabe cómo hace las cosas. Ya les contaré. Tengo mucha fe. Felizmente que me contacté con la clínica para congelar de una vez. Algo me decía hacerlo ya. El jueves no recibí una buena noticia. Yo confío en Dios”.

Fuente: TikTok

