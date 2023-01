El periodista Samuel Suárez reveló que su equipo dejó de trabajar por unos días debido a las protestas que se realizaron en Lima en los últimos días. En ese sentido, expresó su deseo de que todo se solucione para que las personas puedan salir a trabajar con tranquilidad.

“Gracias a todos por su preocupación, yo estoy recontrabien, el día de mañana, si Dios lo permite y si no ocurre más caos en el país como lo que estamos viendo, creo que el equipo humano de Instarandula volverá a trabajar tranquilamente por aquí. Si bien es cierto estos días no hemos estado subiendo contenido es justamente por eso, porque hay personas que trabajan aquí y que viven en zonas alejadas, y a la hora de su salida estamos evitando que les ocurra algún problema. Como saben, Instarandula ya no soy solamente yo, somos varias personas que estamos aquí (...) y en realidad he preferido mil de veces ponerle stop un rato a Instarandula, pero que ellos estén en sus hogares a la hora que tengan que estar y tranquilamente nosotros salir el día de mañana”, dijo ‘Samu’.

El periodista también adelantó que hay varios ‘chismes’ de la farándula: “A pesar que hemos visto caos en el país, hay gente que se ha ido de juerga, hay personalidades que han hechos sus fiestas, tantas cosas que han ocurrido en el espectáculo, gente que ha preferido irse de viaje (...) por supuesto, ojalá mañana tempranito las ‘ratujas’ que trabajan aquí en Instarandula vengan a editar todo conmigo”.

Asimismo, el periodista agradeció a sus seguidores por preocuparse por su ausencia y expresó su deseo de que la situación mejore para que las personas puedan volver a trabajar tranquilamente:

“Gracias por estar aquí, gracias por preocuparse, ojalá que podamos seguir todos trabajando que creo que es lo que queremos absolutamente todo en el país, lo primero: paz, queremos paz, queremos tranquilidad y poder trabajar para llevar un sustento a nuestros hogares, creo que es el principal objetivo creo de todos los peruanos, que esto no se paralice”, dijo Samuel Suárez.

Samuel Suárez - diario Ojo

Fuente: Instarandula

TE PUEDE INTERESAR