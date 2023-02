El periodista Samuel Suárez le ‘jaló las orejas’ a los chicos reality que se van de ‘juerga’ todos los fines de semana sin pensar en el futuro. A través de Instarandula, les advirtió que el productor de “Esto es guerra”, Peter Fajardo, está buscando reemplazarlos con modelos más jóvenes.

“No todos los chicos de reality de hace 10 años no han destacado, eso es una mentira enorme. Mira el caso de Yaco, que es conductor de un programa, mira a Natalie, que tiene un programa propio, mira hasta incluso a Jazmín Pinedo, quien está al frente de un programa, ella trabajó también en Espectáculos en Latina y creo que se ha destacado por tener la conducción de un programa. Entonces, hay muchos chicos de reality que sí han destacado y el día de hoy tienen un nombre, se han posicionado, están al frente... ya la gente no los reconoce como chicos de reality sino como conductores de programas. Sí, así también como hay muchos chicos de reality que en realidad tenían cero personalidad, cero carisma, solamente servían para mostrar el cuerpo, el físico, y por más que han pasado 10 años, hasta el día de hoy no destacan. Algunos de ellos todavía se pueden mantener dentro del formato de reality porque todavía aparentan ser chibolos, y hay otros que no, que en verdad están fuera y se quedaron pateando latas y hoy día tú dices ‘oye, te acuerdas de tal’, ‘¿quién?’. Entonces, quedaron en el olvido, varios”, dijo ‘Samu’.

Según el periodista, hay varios chicos reality que siguen en “Esto es guerra”, pero no han invertido su dinero: “Hablemos puntualmente de los chicos de reality -no voy a mencionar nombres- que el día de hoy no sé, ya tienen una edad avanzada y en verdad todavía no trascienden como deberían trascender, y piensan que van a ser eternos toda la vida y podrán vivir del sueldazo de Esto es guerra”.

“Cuidado, primero por dos puntos: hay nueva generación, ya Peter está queriendo meter nuevos chibolos y hacerlos conocidos, nuevas caritas para que se vuelvan famosos y ustedes pasen a segundo plano, entonces un día tú chau y el chibolo que ya se volvió conocido se va a quedar”, advirtió Samuel Suárez.

“Esos chibolos ahorita saben y tienen la consigna de volverse famosos, porque ya hemos visto que antes habían puesto nuevos (...) ahorita ellos deben estar hambrientos por agarrar popularidad para que se vayan y los jubilen a todos los guerreritos antiguos”, acotó.

En ese sentido, Samuel Suárez aconsejó a los ‘guerreros’ históricos que busquen abrir negocios para asegurar sus futuros: “Chico de reality que me estás viendo: no te confíes en que vas a ser un eterno guerrerito, no, señor. Mas bien, aprovecha que tienes un ingreso superior al de muchísimos de nosotros y aprovecha en hacer negocio, no vivas de las juergas todos los fines de semanas”.

Samuel Suárez - diario Ojo

Fuente: Instarandula

