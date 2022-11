Sergio Peña fue contundente y dijo no sentirse aludido por los misiles que lanza su exesposa Valery Revello en sus redes sociales, quien dijo que era víctima de maltrato psicológico, sin precisar si el futbolista es el culpable.

El sobrino de Paolo Guerrero dio una entrevista a ‘Amor y Fuego’, donde reveló cómo es su relación con la madre de su hija. Peña dijo que no se siente aludido por las denuncias que publica su expareja.

“Tengo una relación normal de padres, no tenemos ningún tipo de problema (...) sin duda no creo que sea para mí. A ella le tengo mucho respeto, es la mamá de mi hija, no tengo nada malo que decir”, sostuvo.

Qué Peña sobre los mensajes de Valery Revello

“La verdad ya estoy cansada de callar todo el maltrato psicológico que llevo recibiendo hace más de 1 año y hoy he llegado a mi límite. Siempre lo oculto por mi hija, pero realmente ya no puedo más”, había escrito Valery Revello el pasado 27 de octubre.

Al respecto, Sergio Peña aclaró que el ampay de su exesposa entrando a un hotel con un joven salió cuando estaban separados.

“Creo que también la criticaron mucho, el respeto y el cariño que le tengo es único, es la mamá de mi hija, no tengo nada malo de decir de ella. Si ella en algún momento ha hablado mal, que creo que no lo ha hecho, no he escuchado, si lo ha hecho es entendible, es una mujer que está con una hija de 4 años, es difícil, entonces obviamente hay discusiones por diversos temas” , dijo Peña.

También comentó que no ha impedido la salida del país de Valery Revello: “tengo una hija de 4 años que quiero ver en todo momento, no es un pemriso que yo haya quitado, es un tema que tengo que hablar con la mamá de mi hija”.

