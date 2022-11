La conductora Valeria Piazza compartió un divertido video al lado de sus familiares y amigos cercanos en el que muestra cómo fue el momento en que vio su vestido de novia por primera vez.

A través de Instagram, la presentadora de América Espectáculos contó que seleccionó su vestido de novio sin siquiera probárselo, pues recién ahora, pocos días antes de la boda, pudo verlo por primera vez.

“Ya no falta nada para el gran día. Aunque no lo crean mi vestido recién lo vi en mi #SayYesToTheDress y fue mágico, fue tan emocionante que no pude evitar llorar”, contó Valeria Piazza.

La modelo también agradeció a las personas que la acompañaron en este momento especial: “Por supuesto este momento lo viví con mi familia y amigas de toda la vida que siempre están y así lo celebramos”.

