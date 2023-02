La influencer Vanessa López sorprendió a propios y extraños al lanzar fuertes dardos contra su esposo, Carlos ‘Tomate’ Barraza, y dejar entrever que tendría una relación con una de las cantantes de la orquesta ‘Los Barraza’.

“¿Qué opinas de la relación de tu ex con su cantante venezolana?”, le preguntaron en Instagram Stories, presuntamente refiriéndose a la cantante venezolana Ingrid Mijares, vocalista de ‘Los Barraza’. Vanessa López dejó entrever que el ‘romance’ tendría varios años.

“La verdad ni siquiera estoy sorprendida, eso lo veía venir desde mi embarazo, ya ustedes con eso saben a qué me refiero. Ay, así es la vida”, respondió Vanessa López. “Saquen sus propias conclusiones. Creo que es parte del casting para entrar a la orquesta”, escribió en Instagram Stories..

Asimismo, cuando otro usuario le preguntó por qué le ‘sacaban la vuelta’ con las cantantes, Vanessa López dejó entrever que ‘Tomate’ Barraza le habría hablado mal de quien actualmente sería su pareja, una cantante venezolana.

“No sé, qué les podría decir, no sé, pero chicas, cuando un hombre vaya y te diga ‘esta tipa es fea, esta tipa es gorda, le falta un diente, huele feo, que me da pena, que es de allá, que sus hijos, que pobrecita, que está llena de estrías, que no sé cómo decirle que se arregle’, no le crean, no le crean, quieren que tú no te preocupes, quieren que no pieses mal, así que ya saben, cuando rajen de otra mujer, mas bien con eso tengan cuidado. A mí me hacían regalarle hasta mi ropa, oye, cuidarle hasta al hijo, se pasó”, manifestó la influencer.

“Hay que tener más cuidado con las que más rajan o ningunean”, señaló.

Fuente: Instagram @vvanelopez

TE PUEDE INTERESAR