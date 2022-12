Este viernes 9 de diciembre de 2022, Rodrigo González arremetió contra Janet Barboza, quien en una entrevista con Edson Dávila minimizó a Willax TV. Y es que la conductora de “América Hoy” le advirtió a Giselo que no le convendría trabajar en la casa televisora de “Peluchín” y Gigi Mitre ya que son un canal pequeño.

Luego de escuchar las declaraciones de Barboza, el presentador de espectáculos afiló su lengua contra la “Rulitos”, a quién tildó de “barriobajera” y le recordó sus fracasos en la televisión.

¿Qué es lo que dijo Rodrigo González sobre Janet Barboza?

“Para empezar, si alguien es conocida por que paga mal y poco en la televisión peruana es la ‘Farisela’, a la que tú perteneces, a su productora (...) Después que te la pasaste dos años de panelista eterna a nuestro show, todos los días ibas, pero nunca te hemos pagado, ella que se jacta de ser muy cara, has venido durante dos años consecutivos a mi show y no te pagamos nunca. Ahora no te hagas que no te acuerdas de nuestro show”, comentó Rodrigo González en un inicio.

“Estás en un canal donde tienes acompañamiento y la única que te daría trabajo sería la ‘Farisela’ porque aparte de pelearte como una ‘barriobajera’ con tus compañeros, la gente no te recuerda por nada. Tú en la televisión fracasaste, agregó.

“Desde ‘La Movida’ no te has dedicado a otra cosa, como Tilsa, que a ser reemplazo, a tapar huecos, a llenar. (...) Así que ubícate” , finalizó.

