¿Qué fue de la vida de Frank Dello Russo? El abogado ítalo-estadounidense tuvo una extensa relación de casi cinco años con Vania Bludau, la cual incluyó pedida de matrimonio y un periodo de convivencia en Miami.

Sin embargo, en mayo de 2020 la relación acabó de golpe. Según el programa de ‘Magaly TV, la firme’, la modelo descubrió que el abogado pagaba una membresía en Tinder, aplicación para encontrar pareja. Tras ello, la misma Vania Bludau lo confirmó: “Quiero cortar esto de raíz, me tomé una horas para verificar esta información y, desafortunadamente para mí, es cierto”.

Siete meses después, Vania inició un romance con el integrante de “Esto es Guerra”, Mario Irivarren, y ha sido oficializado este fin de semana en un romántico viaje a Panamá.

Dello Russo vuelve a las redes sociales

Hace tan solo cinco días, Dello Russo usó su cuenta de Instagram para escribir un reflexivo mensaje: “Your time is valuable, your talents are many, and your future is bright” (Tu tiempo es valioso, tus talentos son muchos y tu futuro es brillante).

Al abogado no se le ha visto con nuevas parejas tras su ruptura con Vania. En julio de 2020, el programa Instarándula de Samuel Suárez, informó que Frank estaría saliendo con su entrenadora. Sin embargo, esto no se llegó a confirmar.

Luego de estar varios meses desaparecido de las redes sociales, el guapo joven reapareció en el Día de Acción de Gracias luciendo una chompa de algodón, que muchos aseguraron que era ‘producto peruano’.

Sigue trabajando como abogado

Dello Russo es socio de la firma South Florida Law, trabaja como gerente del departamento de defectos de construcción y responsabilidad de producto de la empresa.

“El Sr. DelloRusso tiene una amplia experiencia en tribunales estatales y federales y se enfoca en todos los aspectos de defectos de construcción, responsabilidad del producto, responsabilidad general y litigios comerciales. El Sr. DelloRusso defiende a contratistas generales, desarrolladores, subcontratistas, fabricantes, proveedores y profesionales del diseño en litigios complejos de defectos de construcción y casos de responsabilidad por productos en lugares civiles, federales y de arbitraje. Su práctica de la construcción ha involucrado proyectos residenciales y comerciales con un valor de entre $ 10,000 y $ 30 millones”, se lee en la página web de la compañía.

