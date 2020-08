Karen Schwarz lleva casada con el cantante Ezio Oliva 5 años, y con quien tiene dos pequeñas hijas. ¿Qué pasaría si Ezio le fuera infiel? La nueva conductora de “Modo Espectáculos” se confesó.

“Le dije: si me eres infiel y me entero, me va a doler, pero serás tú quien pierde a su familia”, dijo Karen Schwarz en entrevista a Trome.

Tras varias semanas de suspenso, Latina dio a conocer la fecha de estreno de “Modo Espectáculos”, el cual será el próximo miércoles 2 de setiembre, programa con el que la exreina de belleza regresa a la pantalla chica tras haber estado alejada de la televisión por más de cinco meses.

Karen Schwarz dejó la conducción de “Mujeres Al Mando” debido a su avanzado estado de gestación y, semanas después, la pandemia por coronavirus obligó a que muchas mujeres embarazadas sean consideradas población de riesgo.

El 20 de mayo, la exMiss Perú dio a luz a la pequeña Cayetana, su segunda hija con Ezio Oliva, para lo cual fue sometida a una cesárea. A finales de mayo, usó sus redes sociales para contar que su pequeña nació con una cardiopatía; sin embargo, con el pasar de los meses está superando este mal.

