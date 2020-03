Hace unos días, la conductora de televisión, Karen Schwarz, compartió una publicación motivadora para ella y algunos de sus seguidores, sin embargo, no recibió la misma respuesta de todos.

Resulta que una joven que la seguía le escribió a Karen Schwarz un “Aburres” y ella no dudó en responderle.

“Te lo digo con mucho respeto, mi red social es mi mundito, sin ofender, ni hacele daño a nadie, son bienvenidos los que quieran ser parte y los que no son libres de decidir lo que les haga feliz. Saludos, buen fin de semana”, le escribió la conductora de “Mujeres al Mando”, desatando un debate entre sus seguidores.

El mensaje que dejó Karen Schwarz junto a una foto en donde luce su pancita de embarazada, fue el siguiente:

“Nunca es tarde para darte cuenta lo fuerte que eres, mirarte al espejo y ver más allá de unas ojeras, de unas estrías, si eres gordita o muy flaca, si eres alta o muy chiquita, si tienes celulitis o lo más mínimo que siempre empezamos por criticarnos. Lo más importante es que SI tienes que luchar y no quedarte callada, si algo te molesta dilo porque con el paso del tiempo tú misma te destruyes. No es fácil aunque parezca, es un camino largo pero con amor todo se puede. No seas ejemplo para ti hazlo por las que vienen. Siempre mírate y repite todos los días lo mismo ME AMO!”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Familias realizan plantón y piden viajar al extranjero para que sus hijos con plomo en la sangre

Familias realizan plantón y piden viajar al extranjero para que sus hijos con plomo en la sangre

TE PUEDE INTERESAR