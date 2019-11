La modelo Shirley Arica conversó con Rodrigo González tal como el propio periodista comentó a través de sus redes sociales.

Rodrigo González reveló que se escribió con Shirley Arica y él mismo le preguntó qué pasó con todo el escándalo mediático en el que se vio envuelta por su presentación en El Valor de la Verdad, el cual nunca se emitió.

"Me escribí con Shirley Arica y le pregunté ¿qué pasó? y me dijo: “Rodrigo, a mi me dijeron que iba a salir, que no iba a haber ningún problema”, señaló.

“A Beto también parece que le dijeron lo mismo. El presentador no tiene injerencia pero las gerencias que salen a pedir disculpas y decir que ha habido un error interno de comunicación, todo ya estaba coordinado y luego pones otra cosa”, agregó.

No solo eso, Rodrigo González detalló que a Shirley Arica lo que más le preocupa es que no le vayan a pagar por haberse sentado en el sillón rojo.

“Ahora, Shirley me dice: “ojalá, el martes me van a dar una respuesta y que me paguen”. Me dijeron que el martes, hoy, le daban una respuesta de si salía o no (el programa)”, puntualizó.

