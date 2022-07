Ricardo Gareca reveló que le si tenía interés en renovar su contrato con la Federación Peruana de Fútbol, pero que se produjo un “quiebre”, del cual no quiso dar detalles.

Sin embargo, contó un hecho inédito. El ’Tigre’ le preguntó, por primera vez a su esposa, si se mudaría a Lima a vivir con él, caso continuara dirigiendo a la Blanquirroja.

“Cuando me fui (de vacaciones) había un interés concreto de la Selección para que nosotros continuemos y había un interés nuestro también de continuar”, comenzó diciendo.

En ese contexto, le planteó a su esposa Gladys Hartintegui y a sus hijos acompañarlo por los próximos 4 años en Perú, hasta que culmine la siguiente eliminatoria.

“Le planteé algo en las vacaciones a mi familia, que nunca antes lo había hecho, el hecho de que me pudieran acompañar viviendo acá en Lima, por todo lo que se hablaba. Entonces, le planteé a mi esposa, a mis hijos que necesitaba un mayor acompañamiento porque pasaron casi 8 años... quedarme 4 años más en Perú implicaba que pudiera estar más acompañado, tenía a Almendra, a mi perra, pero necesitaba algo más que tenga que ver con mi familia”, reveló Gareca.

“A mi esposa, (le dije) ‘necesito que me acompañes más’, a mis hijos (les dije) que vengan”, agregó.

“Estaba la posibilidad de que me acompañaran más, después hubo un vuelco fundamental, si ustedes me preguntan concretamente en qué, no lo sé. No quisiera profundizar, y no quisiera decir qué fue lo que llevó a que hubiera un hueco fundamental en todo. Había un interés de la federación y un interés de parte nuestra de continuar, después se produjo un quiebre”, agregó.

