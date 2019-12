La empresaria y bailarina Isabel Acevedo habló para “Domingo al Día” y contó que su galán mexicano tuvo un detalle con ella por Navidad.

¿De qué se trata? Isabel Acevedo contó que recibió un mensaje con buenos deseos de parte del mexicano. “Me saludó justo por Navidad. No sé es sorpresa”, respondió cuando le preguntaron si hubo regalo de por medio.

“No me mandó nada por Navidad. Lo que sí me mandó fueron lindas palabras”, añadió la bailarina.

Pero Isabel Acevedo dejó en claro que no se cierra al amor y que el mexicano no es la única opción. “Es un buen amigo que conocí en un viaje. Además acá también estoy conociendio gente, saliendo con mis amigas, no me cierro a conocer otras personas”.

“Quiso pisar el acelerador, pero no puede. Es que yo estoy acá, es complicado”, añadió Isabel Acevedo.

