El panelista de ‘La Banda del Chino’, Víctor Hugo Dávila, está involucrado en un extraño escándalo policial, donde hubo balazos e intervención de la Policía Nacional. El hecho fue registrado en la madrugada del lunes 13 de febrero de 2023, a las 2 de la mañana.

“Los vecinos habrían escuchado al parecer sonidos de disparos de armas de fuego”; se lee en el parte policial al que tuvo acceso el programa ‘Amor y Fuego’.

En tanto, otra vecina - que no quiso identificarse - comentó que vio a Victor Hugo ‘alterado’ durante la intervención policial.

“Si ha habido problemas, vino toda la policía. Con dos pistolas lo encontraron a él y la policía lo recogió”, dijo otra vecina, agregando que el presentador de TV “estaba alucinando”.

Qué dijo Víctor Hugo tras incidente

La policía de la comisaría de Sagitario y los agentes del Serenazgo de Surco llegaron hasta el lugar para recoger la declaración de Víctor Hugo Dávila.

Según el parte policial, el amigo de Aldo Miyashiro relató que eran las 2 de la madrugada cuando “sintió que ingresaban al departamento para robarle”.

“Salió a pedir auxilio portando una pistola de fogueo. Y cuando bajaba las escaleras se percata que el dueño portaba una pistola de fuego, por lo que le quita el arma indicando que ‘o dejaba el arma o disparaba’” , dice el reporte.

El otro involucrado es el dueño del departamento, identificado como Carlos T. M.. Sin embargo, lo extraño es que ambos desistieron de hacer la denuncia porque “todo se trataba de una confusión”.

El reportero de ‘Amor y Fuego’ abordó a Víctor Hugo y le preguntó si es cierto que efectuó disparos al aire, hecho que no lo negó.

“Ehmmm, no quiero tocar el tema, porque es delicado y le pediría que respeten esa decisión. La situación no es nada fácil, gracias a Dios estoy bien, no ha sido nada en contra de nadie, sino un momento que estamos viviendo de inseguridad tremenda”.

