Este viernes 27 de mayo de 2022, Rosángela Espinoza se refirió a la situación que Patricio Parodi y Luciana Fuster pasaron durante un concierto el pasado fin de semana. La ‘chica selfie’ dejó entrever que algunas personas que asistieron al mismo evento intentaron arruinarles la noche.

“Hacen muy bonita pareja”, opinó Rosángela Espinoza sobre sus compañeros de “Esto es guerra”. “Yo creo que el fantasma de Flavia está ahí detrás y no lo deja”, indicó la reportera Ximena Dávila, quien es muy amiga del popular ‘Pato’.

“Si te contara lo que me han dicho... en ese concierto”, comentó Rosángela Espinoza. “Yo he visto que estuvieron varios de “Esto es guerra” en ese concierto, ¿pero era verdad? ¿es verdad que ahí Flavia también estaba y hubo tensión?”, preguntó Ximena Dávila.

“Eso no me han dicho, me han dicho otra cosa, es algo que obviamente no puedo (decir) porque obviamente van a saltar terceras personas. Es que sí, es fuerte, es muy delicado, olvídate”, explicó la ‘chica selfie’. “¿Pero con respecto a Flavia o a Luciana?”, insistió la reportera.

Según Rosángela Espinoza, Luciana Fuster y Patricio Parodi estaban pasándola bien en el concierto, pero alguien habría sufrido al verlos juntos: “Luciana y Pato felices de la vida, o sea, ellos súper bien, en pareja, amándose, pero hay otras personas que les fastidia eso, o sea, no pueden ver eso”.

“Pero si es verdad entonces que el fantasma de Flavia sigue ahí (...) ¿Flavia no estaba con tu ‘bonito’, Austin?”, cuestionó Ximena Dávila.

En ese sentido, Rosángela Espinoza contó que Austin Palao le dijo que sigue soltero: “(Flavia y Austin) hacen linda pareja, claro, sí. Pero al ‘bonito’ lo he visto relajado, no me ha dicho nada, me ha dicho más bien que todavía no... o sea, que está soltero, o sea, está soltero, que no ha oficializado nada, se están conociendo”.

Fuente: América Televisión

