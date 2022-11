Kurt Villavicencio ‘Metiche’ dio una entrevista al programa Magaly TV La firme y contó que trabajó durante muchos años junto a Magaly Medina. Pese a ello, admitió que quedó sorprendido cuando la ‘urraca’ lo invitó a su fiesta por sus 25 años de trayectoria.

“(En Magaly TV) coordinaba invitados, hacía la caja chica, que los canjes, los famosos ‘Solo para tus ojos’ que los dirigía Boby, que en paz descanse, y yo hacía la producción. Y rayaba en rating”, contó ‘Metiche’ sobre el trabajo que hizo en el programa de la ‘urraca’.

Sobre la invitación que recibió para asistir a la fiesta de Magaly Medina, ‘Metiche’ dijo lo siguiente: “Cuando Pepe García me manda el flyer, yo le digo ‘muchas gracias, pero ¿es una broma?’ Es decir, yo de verdad que no lo creí, me dijo ‘no Kurtcito, estás invitado’, y a mí me emocionó mucho porque han sido ocho años de mi vida que he compartido y el haber ido a la fiesta me ha hecho recordar incluso a mis papás que ya no están en vida, esa época cuando yo regresaba de trabajar y estaban mis papás acá”.

Por su parte, Magaly Medina contó cómo fue su trabajo con Kurt: “El no es ningún novato en la televisión, empezó en el año 97 trabajando como productor de público en el programa de Laura Bozzo, de ahí viene a trabajar a mi programa en el año 2001 como productor ejecutivo, era mano derecha de Ney Guerrero en esa época, y trabajó durante varios años, creo que durante 7 años trabajó junto a nosotros, y luego se pasó a este programa de las mañanas de ATV, Hola a Todos”.

“Ya se ha convertido como una especie de personaje crítico de Chollywood al que conocen como Metiche. Él estuvo con nosotros en nuestra fiesta de los 25 años, del aniversario de las bodas de plata, y mucha gente se preguntaba ‘¿qué hace el Metiche ahí en la fiesta con Magaly?’ El Metiche formó parte también de las muchas personas que de alguna forma estuvieron involucrados en nuestro equipo, trabajaron junto a nosotros”, dijo la ‘urraca’.

Magaly Medina también dedicó unas emotivas palabras para Kurt Villavicencio: “De verdad yo lo recuerdo con muchísimo cariño, durante ocho años fue un productor que estuvo ahí, al lado de Ney Guerrero, y por supuesto resolviendo muchísimos problemas, parte del gran estrés que es hacer un programa cotidiano, parte del gran estrés que significa trabajar conmigo, mis exigencias, mi ritmo de trabajo, hay mucha gente que eso no lo tolera o no lo soporta, hay que caminar a mi ritmo y él tuvo mucha tolerancia hasta que decidió abrirse del programa, irse y salir en cámara, que creo que es lo que finalmente le gustaba, lo logró, ahora es un personaje, está trabajando ahora en el programa D’ Mañana con KarlaTarazona y tiene un público que le tiene cariño. Que sigan los éxitos, Kurt Villavicencio”.

Fuente: ATV

