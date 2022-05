Las largas e interminables horas de rodaje hacen que entre los actores se formen fuertes lazos de amistad, algo que quedó demostrado en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), donde Elizabeth Olsen y Chris Evans crearon una relación muy fuerte, pero con el paso de los años se ha desgastado y ya no son amigos. ¿Cuál fue el motivo para que se distanciaran?

La intérprete de la Bruja Escarlata dio a conocer que después de cinco años de amistad, ella ya no habla con el popular Capitán América, generando desconcierto entre sus fanáticos. A continuación, te contamos por qué se enemistaron estas estrellas de Hollywood.

Elizabeth Olsen posando el 20 de mayo de 2017 durante una sesión fotográfica para la película 'Wind River' en la 70ª edición del Festival de Cine de Cannes (Foto: Valery Hache / AFP)

UNA ESTRECHA AMISTAD

Elizabeth Olsen y Chris Evans trabajaron juntos a lo largo de cinco años cuando tuvieron que filmar varias películas del MCU: “Avengers: Age of Ultron” (2015), “Captain America: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019), tiempo suficiente para que formen una relación amical.

Durante el “Detector de mentiras” de Vanity Fair, la actriz estadounidense, de 33 años, reveló la relación que mantiene con Evans. Cuando le consultan si siguen siendo muy cercanos, ella señaló: “Lo éramos, pero ya no. Vivíamos muy cerca y pasábamos mucho tiempo juntos. Todavía me gusta, pero ya no salgo con él”.

Tanta era la confianza entre ambos que, en 2016, la joven reveló en el programa de Ellen DeGeneres que ya había conocido a Dodger, el perro que el histrión había adoptado. “Amo a su cachorro. Así de fuerte es nuestra amistad”.

Chris Evans observa su llegada al estreno europeo de su película, "Scott Pilgrim vs The World", en el Leicester Square de Londres el 18 de agosto de 2010 (Foto: Max Nash / AFP)

¿EN QUÉ MOMENTO SE TERMINÓ SU AMISTAD?

Pese a todo lo vivido y momentos compartidos, la amistad de Elizabeth Olsen y Chris Evans terminó. ¿La razón? Aunque la histrionisa, nacida el 16 de febrero de 1989, no dio detalles específicos, precisó que el hecho de no tener proyectos juntos fue determinante. Como recordamos, el también productor estadounidense se despidió de su personaje de Capitán América en 2019.

Otro hecho que habría influido es que ambos ya no viven en la misma zona, pues Evan reside en Boston, mientras que ella en Los Ángeles.

Si bien, ellos eran muy cercanos hace años, Olsen aclaró que jamás fueron mejores amigos. “Nunca, pero sí fuimos amigos”.

La actriz Elizabeth Olsen asiste al estreno en Los Ángeles de 'Wind River' de Weinstein Company en el teatro Ace Hotel, el 26 de julio de 2017, en Los Ángeles, California (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿ENTERRÓ SU AMISTAD CON CHRIS EVANS?

Ni bien aclaró que no fueron mejores amigos, la joven se retractó: “No sé por qué habló como si estuviera muerto. Somos amigos, pero ya no salimos como antes”.

Al tiempo de recordar las cosas que le agradaban del histrión, de 40 años, como bailar tap. No solo ello ya que destacó muchas de sus cualidades. “Tiene una gran risa. Te hace sentir mejor contigo mismo cuando cuentas un chiste”.

Debido a que convivió con tres diferentes Chris: Evans, Hemsworth y Pratt, otra de las preguntas en Vanity Fair fue ¿cuál le gustó más? Ella dudó un poco en responder: “No sé cuál es mi Chris favorito. Todos tienen diferentes cosas que ofrecer. Todos son buenas personas con las cuales estar, creo que me caen bien los Chris en general”.