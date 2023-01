Rosángela Espinoza se pronunció horas después de que Magaly Medina especulara sobre el presunto jeque árabe que auspicia el viaje de la modelo a Qatar. Recordemos que la misma chica reality aseguró que estaba saliendo con un millonario.

“Cada jeque está casado y tiene 3 esposas, sin contar las amantes, las amiguitas”, dijo la ‘Urraca’, agregando que para Rosángela “es más fácil buscar marido rico”.

La popular ‘Rous’ no se quedó callada y comentó en Instagram: “ antes me molestaba cuando hablaban tantas cosas y tantas mentiras, ahora la verdad es que no me afecta para nada, estoy tranquila. Es un tema de madurez, estoy contenta por eso”.

¿Quién es el jeque de Rosángela Espinoza?

Rosángela Espinoza confirmó que tiene un pretendiente, un galán billetón que - según ella - acaba de conocer en Dubái, Emiratos Árabes.

“Dice que le gusto mucho, le gusto como soy, sabe de mí obviamente porque ha visto mis redes sociales” , dijo en un inicio. “Él tiene una empresa de energía, controla todo el gas, el petróleo en Qatar, olvídense” , agregó

Además, reveló detalles en exclusiva, de quién es con exactitud su galán misterioso: “No es feo, no es feo, es más alto que yo, no es chato y creo que ha venido a Dubái por mí”.

