Muchas personalidades del mundo artístico se han realizado cirugías para evitar que se note, sobre todo, en sus rostros el paso de los años. Este, en un primer momento, parece haber sido el caso de Ricky Martin, de quien se compartió algunas imágenes en donde su rostro parecía haber sido sometido a un cambio brusco para poder verse más joven. Pero, qué hay detrás de estas fotografías viralizadas en las redes sociales. Aquí te lo contamos.

MÁS INFORMACIÓN: Ricky Martin y la vez que visitó el set de Gisela

La última semana de septiembre de 2021 llegó con unas imágenes de Enrique Martín Morales, o simplemente Ricky Martin, con un evidente cambio de apariencia física en el rostro, el cual alarmó a sus más fieles seguidores. Las fotografías se volvieron viral, justo cuando el intérprete de ‘La Copa de la vida’ se encontraba de gira junto al cantante español, Enrique Iglesias.

Como siempre, los especuladores han dado diversas teorías sobre las imágenes que hacen ver el notorio cambio en el rostro del intérprete boricua. Unos señalan que él se sometió a cirugía y otros van más allá asegurando que se trataría de una intoxicación.

MÁS INFORMACIÓN: J Balvin le pide matrimonio a Ricky Martin

LA VERDAD DE LA SUPUESTA CIRUGÍA EN EL ROSTRO DE RICKY MARTIN

El cantante puertorriqueño de 49 años se ha manifestado oficialmente sobre estas imágenes que han circulado por todas las redes. El intérprete de ‘La mordidita’ manifestó: “Estoy aquí porque algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Lo juro. No tengo nada que esconder”.

Hasta antes de que Ricky Martin se pronuncie, mediante un video en TikTok, el médico cirujano, Miguel Rodríguez, aseguraba que el cantante internacional si se hizo algunos ‘arreglitos’: “La ceja la tiene en una posición un poquito caída, normal. Tiene exceso de piel en sus párpados, unas arrugas en su frente y entrecejo, fuera de lo demás no tiene nada adicional. Las fotos recientes, se ve mucho relleno en sus pómulos, yo pienso que hubo exceso en la cantidad de relleno que se puso en sus pómulos y nada más”.

Cabe resaltar que desde que salieron las polémicas fotografías, en las redes sociales circuló un supuesto comunicado de la empresa que tiene a su cargo la imagen de Ricky Martin, en donde le dan una explicación al cambio físico que se mostró en el ciberespacio.

“Con base a los acontecimientos y réplicas de noticias erróneas en diferentes medios de comunicación, nos vemos en la obligación de aclarar que Ricky Martin no se realizó ninguna cirugía estética en su rostro, no fue tampoco por los productos Kumiko Skincare que actualmente promociona”, se lee en el comunicado.

OTROS FAMOSOS QUE TAMBIÉN LUCIERON COMO RICKY MARTIN

Tras lo sucedido con Ricky Martin muchos han recordado a otros famosos que sufrieron las consecuencias de una mala práctica en el quirófano. Hace no mucho, Linda Evangelista confesó que se encontraba deprimida por una mala práctica de lipoescultura.

Otro recordado caso es el de Zac Efron, quien recientemente sorprendió a todos con un aspecto bastante diferente al que le conocimos cuando se convirtió en un ídolo juvenil. Este cambio que se hizo el cantante mostraba un evidente exceso de la cirugía estética.