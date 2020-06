Rodrigo González, ‘Peluchín’, reapareció en sus redes sociales y publicó unas capturas de pantalla de una conversación subida de tono que mantuvo con el actor Andrés Wiese.

En las imágenes se lee que el expresentador de televisión le pregunta al actor: ¿Qué te gustaría ver?, a lo que Andrés responde: “A ti, sin nada”. Ante ello, 'Peluchín’ le dice lo siguiente: “No lo haré. Sorry… tendría que conocerte más”.

“Lo respeto y lo entiendo. Qué bueno que me lo dices porque estaba a punto de mandar algo que me iba a dejar como el más malcriado. Sorry, es el aislamiento”, fue la respuesta del actor de “Al fondo hay sitio” ante la negativa de ‘Peluchín’.

Rodrigo González enfatizó que los mensajes que leían correspondían a Ándres Wiese. “Ricolás, sí, ese que denuncia piropos indebidos y acoso por parte de sus seguidoras”, escribió sobre las captura de pantalla.

“De moscas y moscos muertos está llena nuestra farándula lorcha. Aviso: este es solo el inicio de todos los BOMBAZOS que se vienen”, advirtió en otro storie.

Desde hace unas horas, ‘Peluchín’ viene recibiendo duras críticas en Twitter luego de compartir el video privado del actor Andrés Wiese.

El hashtag “#PeluchínCancelado” se convirtió rápidamente en tendencia en el Perú. Los cibernautas tildaron al expresentado de televisión de “doble moral” y “poco empático”. Mientras que otros pidieron que su cuenta de Instagram sea cancelada, pues señalaron que lo único que hace es “lucrar” perjudicando la vida de los demás.

