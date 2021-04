Raúl Romero decidió convertirse en miembro de mesa ante la ausencia de personal en las Elecciones Generales 2021. El exconductor de TV exhortó a los jóvenes a que se ofrezcan como voluntarios para que todos los peruanos puedan votar.

“Son más de las 9 y me han informado que mi mesa no está conformada, no hay miembros de mesa. Yo tenía que votar más tarde y estoy camino para allá”. se le escucha decir en un video en su cuenta de Instagram.

“Estoy viendo en la tele que muchas mesas no se han formado porque la gente no quiere ser miembro de mesa”, añadió.

En esa línea, el popular ‘cara de haba’ invocó a todos sus seguidores jóvenes a que se ofrezcan a ser miembros de mesa en estos comicios. “Yo fui miembro de mesa cuando era muy joven. Para mí fue un orgullo, fue una satisfacción. Yo invito a todos los jóvenes que sean miembros de mesa. Un abrazo grande. ¡Qué viva el Perú!”, concluyó.





