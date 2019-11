Aida Martínez estuvo de invitada en “Mujeres al Mando” y opinó sobre Christian Domínguez, Isabel Acevedo y Pamela Franco.

Pese a ser amiga de Christian Domínguez, Aida Martínez dijo no estar de acuerdo con lo que está haciendo él, es decir no haber hecho luto por su exrelación y ahora se deja ver con Pamela Franco.

“Christian hasta lloraba por Chabelita pidiéndole disculpas porque la relación supuestamente terminó por mutuo acuerdo. Yo si en verdad fuera Chabelita me indignaría porque no ha guardado un luto a la relación. Yo me quedo con todo, en verdad, porque le ha hecho mucho daño a Chabelita”, dijo Aida Martínez.

En ese sentido, incentivó a Isabel Acevedo a quedarse con el auto de Christian Domínguez, el cual el cumbiambero lo puso a su nombre porque aún está casado con la madre de su hija.

“Quédate con todo, no le devuelvas nada. Christian es mi pata, pero lo que está haciendo no me parece bien, eso de lucir tan rápido a la otra mujer (...) Supuestamente Christian compró esos pasajes para él y su familia y de paso invitó a Chabelita. Está bien que hayas ido a Punta Cana, disfruta”, añadió.

Aida Martinez contra Christian Domínguez