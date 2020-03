Rodrigo González se mostró feliz tras su entrevista con Magaly Medina, pero lamentó no haber podido “rajar” de algunas figuras de Latina.

“Me voy feliz, me voy contento, emocionado y agradecido”, dijo “Peluchín” a su salida del canal.

Sobre las acusaciones de Tilsa Lozano en su contra, Rodrigo González aseguró no tener la culpa de algunos comentarios de la gente:

“Yo no soy quién para incitar a nadie, yo digo lo que pienso y tengo una cantidad de seguidores -como los tiene ella-, que se identifican o no con mis opiniones, pero eso escapa de mí. Yo no voy a dejar de decir lo que pienso para que, ni ella ni alguien más, se sienta atacado por lo que yo comento".

De otro lado, “Peluchín" aseguró que está tranquilo respecto a las acusaciones de Karen Schwarz, Cathy Sáenz y Susana Umbert: ”Son denuncias, no son demandas, pero manejado por mi abogado y eso no creo que prospere más de lo que ha llegado".

“Quedé con ganas de rajar de ‘la chusca’, quedé con ganas de rajar de la ‘mosca muerta’”, agregó. “Nos hemos quedado con ganas de más”.

En otro momento, Rodrigo González descartó una posible llegada a ATV: “No tengo ningún apuro en volver a la televisión. El cariño está, la comunicación está”.

“Tienen que darse las condiciones de producto, de programa y de todo. Cuando uno se siente cómodo con todo y tiene ganas de ir adelante con un proyecto, uno lo sabe identificar. Ya llegará el momento, no hay apuro”, puntualizó.

