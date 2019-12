Laura Bozzo estuvo de invitada en el programa “El Gordo y la Flaca”, donde eligió a los desgraciados del año, sin embargo, quien se llevó el primer lugar fue una mujer.

Resulta que Laura Bozzo decidió elegir como la “desgraciada del año” a la hija menor de José José, Sarita Sosa.

“El “desgraciado del año” es una mujer que no tuvo consciencia, que no se puso la mano en el corazón, que escondió los restos de su padre durante días a sus hermanos, hermanos que no pudieron verlo. ¿Y todo por el dinero?”, dijo Laura Bozzo sin pelos en la lengua.

“Eso es algo que sus fans, porque yo soy fan de José José no te lo vamos a perdonar. Por eso, la desgraciada del año para mí es Sara Sosa”, añadió Laura Bozzo.

En la lista también estuvo Gabriel Soto.