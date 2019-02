​¿Quién es Faruk Guillén? Poly Ávila cuenta por qué este personaje es mencionado en fiesta del terror (VIDEO)

La modelo argentina y ex chica reality, Poly Ávila, se sentó la noche de ayer en el sillón rojo de El Valor de la Verdad y contó su verdad, luego de la denominada fiesta del terror.

Un nombre que suena mucho después del escándalo es el de Faruk Guillén (43), el dueño de la casa y amigo de Nicola Porcella.

Poly Ávila contó que Faruk Guillén no era su amigo pero que sí estaban en un grupo de WhastApp que se llamaba “Mejor soltero que mal acompañado”, en el cual también estaba La chama.

“Yo lo conozco del grupo, al final hicimos un intercambio de regalos, era del grupo donde está La chama y todos éramos solteros, no solamente hablábamos de ir a juerguear, también quedábamos para ir a comer”, señaló.

Poly Ávila reveló que Faruk Guillén entró al cuarto cuando ella se puso mal, pero le pidió que se calmara y le recomendó dormir hasta que se sintiera mejor.

“Faruk es una de las personas que entra a la habitación, pero antes de estar sentada en la habitación, cuando me siento mal, busco a las otras chicas y como no las encontraba, desesperé. Cuando estoy sentada y veo a quién llamo, yo decía que me dejen sola y Nicola me dijo: “tranquila Poly””, relató.

“Luego, entra Faruk y me dice: “Poly, ¿qué te pasó?, ya tranquila échate a descansar y se te va a pasar””, agregó.

Poly Ávila dijo sobre Faruk Guillén: “yo no lo vi mal, pero sí siento que él no le vio gravedad a la situación, no se dio cuenta de la gravedad del tema, que una chica se había desmayado, para él fue muy normal, si lo hizo con buena o mala intención, a esta altura, solo pongo las manos al fuego por mi familia”.

HAY MÁS...