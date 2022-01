La modelo Paula Manzanal grita su amor por su nuevo novio, quien aún es una incógnita para sus seguidores. La rubia oficializó al misterioso galán con una romántica foto en sus redes sociales.

“No caption needed (No necesita descripción)”, fue el mensaje que escribió la modelo, recibiendo las felicitaciones de sus amigas Macarena Vélez, Fiorela Alzamora y Jamila Dahabreh.

“No sabía si subirla”, agregó Paula Manzanal. Su madre, Aniksa, no fue ajena a la ‘oficialización’ y escribió: “hola mi vida, love is in the air (el amor está en el aire)”.

La modelo recibió todo tipo de críticas. “¿Él qué número es?”, le cuestionaron, a lo que ella respondió: “el número 1″

¿Quién es el novio de Paula Manzanal?

Paula Manzanal mantiene en reserva el nombre de su nueva pareja. Recordemos que su última pareja fue Fabio Agostini, con quien empezó a salir cuando lo acompañó en una gala de ‘El Artista del Año’.

Asimismo, salió con Ignacio Baladán, quien nunca la oficializó. Recordemos que Paula Manzanal confesó que estuvo más enamorada de Ignacio Baladán que de Fabio Agostini

Paula Manzanal sigue casada

En agosto del 2021, Paula Manzanal respondió si regresaría con su aún esposo Adam Cartwright.

“¿Regresarías con uno de tus ex?”, le preguntaron. “Nooooo (se quedó pensando), no sé, sigo casada”, mencionó mientras rodó los ojos para otro lado y sonrió un poco.

