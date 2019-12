La empresaria Melissa Klug fue sorprendida en su negocio al recibir un ramo de flores, momento que fue captado y cuya fotografía fue enviado a Rodrigo González “Peluchín” por uno de sus seguidores.

Por ello, el exconductor de espectáculos le preguntó a Melissa Klug de quién se trataba y al poco tiempo recibió respuesta de la chalaca.

Melissa Klug contó que quién le regaló este ramo de flores fue un fan y solo tuvo palabras de elogio para con el hombre.

“Te cuento, fue un fan que fue a mi negocio a sorprenderme. Siempre he sido consciente que me siguen muchas madres y mujeres luchadoras pero también es bonito saber que tengo seguidores hombres que me tienen estima al punto de llevarme flores. Súper lindo su detalle”, le dijo en audio a “Peluchín”.

“Actualmente tú sabes que hay pocos caballeros en el mundo que hagan esos detalles, pero me sorprendió y la verdad es que lo quise compartir el lindo gesto de parte del caballero”, añadió la empresaria.

Melissa Klug le confiesa a Rodrigo González quién le envió ramo de flores - Diario Ojo