Fabio Agostini está dispuesto a hacer temblar Chollywood otra vez y que mejor ahora que su expareja Mayra Goñi nuevamente está suelta en plaza tras haber terminado su relación con Nesty. Por lo que ahora el español le gustaría volverse a meter en el corazón de la actriz.

De acuerdo a la cuenta de Instarándula, Mayra colgó una foto de un viaje que realizó con Fabio cuando eran pareja con la frase “Nos convertimos en lo que pesamos”. En esta imagen ella luce en bikini bajo el reflejo de una piscina. Horas después Agostini hace lo mismo y cuelga la misma imagen, de él disfrutando de un chapuzón con la misma frase pero en inglés “We become what we think about”

Inmediatamente, la exchica realitie Macarena Gastalo lo vacila a Fabio diciendo: “Por ahí veo la misma foto en otra cuenta. Bomba la foto amigo”, dijo tras acompañar su comentario con un emoticón de fuego. Del mismo modo, Jamila Dahabred señaló: “@macarenagastelo jajaja iba a poner lo mismo”. Y muchos de los seguidores empezaron a fastidiar al hermano de Bruno, pero un seguidora le replicó: “Pero Mayra ya sacó esa foto, al darse cuenta de lo que hizo Fabio. Es decir Mayra dijo; No le voy a seguir la cuerda a ese Fabio”.