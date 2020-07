Rabanes está de vuelta en el circuito discográfico, esta vez con el lanzamiento de “Un millón de amigos”, himno hispanoamericano que popularizara el cantante brasileño Roberto Carlos, el que los ubica en los primeros puestos de descargas en USA y todo el continente. Y para celebrar este suceso, llevarán a cabo una innovadora presentación vía streaming el martes 28 de julio a las 8:00pm (hora Perú), a través de la plataforma Eventrid.

La experiencia está dirigida para Perú, Chile, Colombia y Bolivia. Para adquirir tu e-ticket a solo S/.30 sigue el enlace: https://bit.ly/3iD6uCp “En estos días que se hacen muy largos y reflexivos, empecé a escuchar mucha música y me encontré con este clásico, me parece muy valioso por su mensaje; “quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar… Sin duda, es una entrega, es un regalo y es la parte que más me conecta. Todo fluyó, la compartí con los amigos de Los Pericos y quedó redonda”, destacó Emilio Regueira, vocalista de la banda sobre la versión.

Javier Solis, director general de la empresa discográfica Rockass Online Music, nos cuenta sobre el lanzamiento: “Las radios más importantes de Argentina y México nos abrieron las puertas en programación y muchos medios se han acercado, estamos muy contentos con el gran éxito que ha tenido esta versión ska del clásico “Un Millón de Amigos, que realizamos junto a Los Rabanes y Los Pericos”, comentó.

Los ganadores del Grammy Latino ofrecerán este 28 de julio una importante intervención vía streaming en la que compartirán con todos sus seguidores de Latinoamérica. La banda prepara nuevo contenido exclusivo en el que incluirán todos sus éxitos y por supuesto su nuevo single. “Un millón de amigos”- Streaming Interactivo es presentado por Rockass Online Music y Ayllu Music.