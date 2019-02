El radical cambio de look de la hija de Vanessa Terkes (FOTOS)

Sujetka Val Terkes es la hija de Vanessa Terkes y ha sorprendido con su radical cambio de look, distinto al que se le vio durante la boda civil que tuvo su mamá con el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

Hoy, Sujetka Val Terkes luce el cabello bien cortito y se lo ha pintado de color rubio, aunque en un inicio lo tuvo de color fucsia.

Según Sujetka Val Terkes, el cambio de look lo hizo porque es importante romper los esteriotipos y sí que le queda bien.

"No más me provocó. Dije, hay que romper un poco los esteriotipos y ya. Estaba más chiquito, pero ya creció. Estoy pensando si dejármelo chiquito o no", dijo la hija de Vanessa Terkes en un dominical.

TALLERES

Actualmente, Sujetka Val Terkes junto a su madre están realizando lo mejor posible para que los talleres de verano en La Victoria salgan excelentes.

Ella es la única que no vive en La Victoria que está dictando el taller de pintura y al igual que los demás profesores no cobra.

